Денис Сєдашов

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ньюкаслом та Барселоною завершився наддраматичною нічиєю.

Перший тайм пройшов без забитих голів — обидві команди діяли обережно, зосередившись на захисті. Рахунок було відкрито лише на 86-й хвилині — Джейкоб Мерфі виконав простріл у штрафний майданчик, який влучним ударом у нижній лівий кут замкнув Харві Барнс.

Проте втримати перемогу сорокам не вдалося. На 90+5 хвилині захисник господарів Малік Тіав порушив правила у власному майданчику, збивши суперника. Арбітр призначив пенальті, який на 90+6 хвилині холоднокровно реалізував Ламін Ямал. Аарон Ремсдейл вгадав напрямок польоту м'яча, але врятувати команду не зміг.

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу

Ньюкасл — Барселона — 1:1

Голи: Барнс, 86 – Ямал, 90+6 (пен.)

Матч-відповідь 1/8 фіналу відбудеться в Іспанії, де і визначиться чвертьфіналіст турніру.

