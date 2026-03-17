Флік — про нову угоду з Барселоною: «Зараз не час про це говорити»
Керманич заявив, що питання нового контракту поки не є пріоритетом
близько 4 годин тому
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував ситуацію навколо можливого продовження контракту з каталонським клубом. Слова наводить Marca.
Раніше з’являлася інформація, що сторони можуть укласти нову угоду до 2028 року, однак сам фахівець наразі не поспішає з обговоренням цього питання, зосереджуючись на найближчих матчах команди.
Я не думаю, що зараз підходящий час, щоб говорити про це. Попереду важливий матч для клубу і для нашого майбутнього. Я дуже щасливий тут, але мені потрібно поговорити зі своєю родиною. Час ще є.
Думаю, всім зрозуміло, що мені подобається тут працювати, але водночас мені важливо залишатися незалежним. У мене велика родина, яка мене підтримує. Це футбол, і я намагаюся робити все можливе для команди... але побачимо. Час ще є. Я не думаю про те, щоб переходити кудись ще. Це буде моя остання робота, і це мене радує.
У середу, 18 березня, іспанська Барселона прийме англійський Ньюкасл у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
