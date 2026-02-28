Барселона залишається непереможною вдома в Ла Лізі цього сезону і прийматиме Вільярреал, який посідає третє місце, у 100-му офіційному матчі Гансі Фліка на чолі команди.

Форма команд та новини перед матчем

Барселона швидко оговталася від несподіваної поразки 1:2 від Жирони, розгромивши вдома аутсайдера Леванте 3:0 і повернувши собі перше місце в таблиці. Перевага над Реалом становить лише одне очко, тому команда Фліка прагнутиме продовжити ідеальний домашній рекорд у чемпіонаті (12 перемог). На «Камп Ноу» каталонці забили 14 голів поспіль у Ла Лізі без відповіді, причому лише одна з 12 домашніх перемог припала на суперника з топ-7 на момент туру.

Вільярреал під керівництвом Марселіно поступово повертає форму: три перемоги в останніх чотирьох матчах Ла Ліги (1 поразка) після успіху в дербі проти Валенсії 2:1. Команда має комфортний відрив у 9 очок від зони поза топ-4, але проти топ-5 команд цього сезону не виграла жодного разу (1 нічия, 5 поразок), а всі три виїзні матчі проти них програла з різницею в два голи. З лише двома «сухими» матчами в останніх 13 іграх чемпіонату тиск на атаку «Жовтої субмарини» буде величезним – їм доведеться забивати більше, ніж супернику.

Історія протистоянь

У дев’яти з останніх десяти очних зустрічей перемагала виїзна команда. Вільярреал прагне стати першою командою з 1960-х років (Реал), яка виграє три поспіль виїзні матчі проти Барселони.

Гаряча статистика та тренди

Останні 13 перемог Барселони в Ла Лізі – всі з перевагою в 2+ голи.

Барселона забила 22 голи поспіль після перерви в домашніх матчах чемпіонату цього сезону.

Сім з десяти останніх виїзних матчів Вільярреала в усіх турнірах мали понад 2,5 голи.

Вільярреал забив першим у восьми з 12 виїзних матчів Ла Ліги цього сезону (6 перемог, 2 нічиї).

Ключові гравці та втрати

Фермін Лопес забив проти Леванте – дев’ятий з його останніх 12 голів припав на домашні матчі, серія почалася з поразки від Вільярреала 2:3 минулого сезону. Айосе Перес забив у восьми з останніх 12 матчів на виїзді в усіх турнірах, включно з голом у тій самій грі 3:2.

У Барселони дискваліфікований захисник Жерар Мартін. У Вільярреала травмовані Хуан Фойт та Папе Гейє.

Прогноз

Слабка форма Вільярреала проти топ-5 команд вказує на те, що Барселона може знову перемогти з перевагою в 2+ голи.

