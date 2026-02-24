Павло Василенко

З моменту приходу до Барселона німецький тренер Гансі Флік одразу дав зрозуміти: у команді не буде дрібниць, коли йдеться про дисципліну. Одним із ключових принципів нового наставника стала безкомпромісна пунктуальність, яка поширюється як на тренування, так і на матчеві дні.

Флік запровадив чіткі правила, порушення яких тягне за собою фінансове покарання. Ще в березні минулого року на собі це відчув захисник Жюль Кунде, якого оштрафували за запізнення. Тоді стало зрозуміло: для тренера немає винятків – незалежно від статусу гравця.

Тепер дисциплінарні санкції стали ще суворішими. Про оновлені правила розповів півзахисник Педрі в ефірі іспанського телебачення. За його словами, у клубі вирішили посилити відповідальність за порушення режиму.

«Щодо пунктуальності, ми трохи змінили правила. Якщо ти запізнюєшся – платиш штраф», – підтвердив хавбек.

Згодом стала відома й конкретна сума: запізнення на десять хвилин у день матчу коштуватиме футболісту 40 тисяч євро. Такий штраф уже називають рекордним для клубу.

На нововведення з гумором відреагував вінгер Ферран Торрес:

«Я навіть не можу уявити, скільки обійдуться ці 20 хвилин».

Наразі Барселона посідає перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 61 очко після 25 матчів. Реал – другий (60 балів).