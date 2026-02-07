Павло Василенко

Барселона не мала проблем з Мальоркою та додала три очки до свого активу. У матчі 23-го туру Ла Ліги каталонці вдома перемогли з рахунком 3:0.

На 29-й хвилині Роберт Левандовський забив перший гол, а після перерви Ламін Ямаль та Марк Берналь відзначилися у воротах гостей.

Це 17-та перемога Барселони в останніх 18 матчах у всіх турнірах, а також 11-та домашня перемога в 11 матчах чемпіонату Іспанії.

Каталонська команда посідає перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 58 очок. Мальорка – 15-та з 24 балами.

Ла Ліга, 23-й тур

Барселона – Мальорка – 3:0

Голи: Левандовський, 29, Ямаль, 61, Берналь, 83.