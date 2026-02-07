Барселона розгромила Мальорку: каталонці здобули третю перемогу поспіль
Команда Гансі Фліка продовжує лідирувати в чемпіонаті Іспанії
27 хвилин тому
Фото - Getty Images
Барселона не мала проблем з Мальоркою та додала три очки до свого активу. У матчі 23-го туру Ла Ліги каталонці вдома перемогли з рахунком 3:0.
На 29-й хвилині Роберт Левандовський забив перший гол, а після перерви Ламін Ямаль та Марк Берналь відзначилися у воротах гостей.
Це 17-та перемога Барселони в останніх 18 матчах у всіх турнірах, а також 11-та домашня перемога в 11 матчах чемпіонату Іспанії.
Каталонська команда посідає перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 58 очок. Мальорка – 15-та з 24 балами.
Ла Ліга, 23-й тур
Барселона – Мальорка – 3:0
Голи: Левандовський, 29, Ямаль, 61, Берналь, 83.