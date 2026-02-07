Український півзахисник Єгор Ярмолюк поділився своїми європейськими амбіціями. Футболіст національної збірної України зараз повністю зосереджений на грі за англійський Брентфорд, однак у майбутньому не приховує бажання спробувати свої сили в одному із топ-клубів Європи.

«Звісно, приємно чути про інтерес до мене, але я концентруюся на своїй грі. Про всі чутки дізнаюся з інтернету. Якщо буду ставати кращим, тоді може з’явитися шанс у топ-клубі. Моєю мрією є Барселона, туди хотів би потрапити», – заявив Ярмолюк.

У поточному сезоні Ярмолюк провів 24 матчі, відзначився одним забитим м'ячем та однією результативною передачею. При цьому його ринкова вартість зросла і зараз оцінюється у 25 мільйонів євро.

