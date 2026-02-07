У суботу, 7 лютого, у рамках 23-го туру чемпіонату Іспанії відбудеться зустріч Севільї та Жирони. Стартовий свисток від арбітра прозвучить о 19:30 за київським часом.

За тиждень, 16 лютого, команда Мічела проведе домашній матч проти Барселони. У цій зустрічі може не зіграти найкращий бомбардир Жирони Владислав Ванат, а також захисник Вітор Рейс та форвард Браян Хіль.

Всі троє мають чотири попередження, тому в грі з Севільєю їм доведеться діяти максимально обережно. Будь-яка жовта чи червона картка позбавить їх можливості взяти участь у важливому поєдинку проти каталонського гранда.