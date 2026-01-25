Павло Василенко

Футболісти Барселони здобули переконливу перемогу в матчі 21-го туру Ла Ліги, впевнено перегравши вдома Ов’єдо з рахунком 3:0. Цей успіх дозволив каталонцям знову очолити турнірну таблицю чемпіонату.

Перший тайм пройшов у стриманому темпі. Господарі володіли м’ячем і методично розхитували оборону гостей, однак Ов’єдо довго тримався, не дозволяючи створювати по-справжньому небезпечні моменти. Усе змінилося після перерви.

На 52-й хвилині рахунок було відкрито: Дані Ольмо отримав м’яч на лінії штрафного майданчика і точним ударом у верхній кут не залишив шансів воротарю – 1:0. Вже за п’ять хвилин Барселона подвоїла перевагу. Рафінья здійснив блискучий сольний прохід, обіграв кількох суперників і холоднокровно завершив атаку, фактично знявши питання щодо переможця.

Остаточну крапку в матчі поставив юний Ламін Ямаль. На 73-й хвилині він після прострілу Дані Ольмо ефектно пробив у напівножицях, викликавши овації трибун і зафіксувавши рахунок 3:0.

Завдяки цій перемозі каталонці повернулися на перше місце в турнірній таблиці Ла Лізі – вони випереджають Реал на одне очко.

У наступному турі Барселона зіграє на виїзді проти Ельче, тоді як Ов’єдо вдома прийматиме Жирону.

Ла Ліга, 21-й тур

Барселона – Ов'єдо – 3:0

Голи: Ольмо, 52, Рафінья, 57, Ямаль, 73.