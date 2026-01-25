Павло Василенко

Барселона під керівництвом Гансі Фліка продовжує вражати стабільністю на власному полі в Ла Лізі. Незалежно від того, де саме грають каталонці – на тимчасовому «Монжуїку» чи на оновленому «Камп Ноу», результат залишається незмінним: дев’ять матчів – дев’ять перемог. Як повідомляє Mundo Deportivo, Барселона є єдиною командою серед топ-ліг Європи, яка цього сезону не втратила жодного очка вдома.

У рамках чергового туру чемпіонату Іспанії каталонці прийматимуть Ов’єдо (25 січня, 17:15), і у разі успіху команда Фліка повторить клубний рекорд за кількістю домашніх перемог поспіль з початку сезону.

П’ять перших матчів Ла Ліги Барселона провела на «Монжуїку», розгромивши Валенсію (6:0), Хетафе (3:0), а також здолавши Реал Сосьєдад, Жирону і Ельче. Після повернення на «Камп Ноу» серія лише продовжилася – перемоги над Атлетіком, Алавесом, Атлетіко та Осасуною.

Для порівняння, жоден інший гранд Європи не може похвалитися ідеальним домашнім показником: Арсенал, Баварія, ПСЖ, Наполі та інші втрачали очки через нічиї. Якщо ж Барселона зробить ще один крок до перемоги, вона повторить серію з десяти домашніх звитяг сезону 2013/14 – найкращий результат клубу у XXI столітті.