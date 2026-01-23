Півзахисник Барселони Гаві перебуває за крок від повернення до повноцінних виступів. 21-річний футболіст вибув на початку поточного сезону через серйозні проблеми з коліном, які змусили його лягти на операційний стіл.

За інформацією журналіста Луїса Рохо, процес відновлення іспанця практично завершене, а його поява на полі вже не за горами. Тренерський штаб каталонського клубу не планує форсувати події та має намір поступово залучати гравця до тренувань у загальній групі.

До отримання травми Гаві встиг взяти участь у двох матчах нинішнього сезону, після чого надовго опинився в лазареті. Очікується, що його повернення до офіційних поєдинків відбудеться у лютому.

Найближчий матч Барселона проведе в неділю, 25 січня: команда Ханса-Дітера Фліка на своєму полі прийматиме Реал Овьєдо в рамках 21-го туру Ла Ліги.