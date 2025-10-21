Барселона у більшості з хет-триком Лопеса розгромила Олімпіакос, Яремчук вийшов на заміну
Команди забили сім м’ячів на двох
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
Сьогодні у матчі другого туру основного етапу Ліги чемпіонів Барслеона вдома приймала Олімпіакос. Зустріч завершилася перемогою каталонської команди з рахунком 6:1.
За каталонців хет-трик зробив Фермін Лопес, дубль – Маркус Рашфорд, а ще один гол з пенальті на рахунку Ламіна Ямаля.
У складі Олімпіакоса на 57-й хвилині було вилучено Сантьяго Хеззе, а єдиний гол греки забили лише з 11-метрової позначки.
29-річний український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук вийшов на заміну на 77-й хвилині зустрічі.
Ліга чемпіонів, 2-й тур
Барселона – Олімпіакос – 6:1
Голи: Фермін Лопес, 7, 39, 76, Ямаль, 68 (пен.), Рашфорд, 74, 79 – Ель-Каабі, 54 (пен.).
Кайрат – Пафос – 0:0