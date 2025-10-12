Нападник Олімпіакосу та збірної України Роман Яремчук невдовзі може повернутися до гри. Про це повідомляє SPORT24.gr.

За даними джерела, 29-річний форвард практично завершив відновлення після травми і його повернення на поле очікується відразу після закінчення міжнародної паузи.

Нагадаємо, Яремчук отримав ушкодження у товариському матчі з Херенвеном під час передсезонної підготовки, через що пропустив старт сезону.

Після шести турів Олімпіакос має у своєму активі 13 очок і посідає третю позицію у чемпіонаті Греції, поступаючись АЕК трьом балам. Наступний поєдинок команда проведе 18 жовтня проти Лариси.

Раніше тренер збірної Азербайджану шокував заявою напередодні матчу з Україною.