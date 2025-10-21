Флік попереджає Барселону, як не потрібно грати з командою Яремчука
Чемпіон Греції завітав до Каталонії
40 хвилин тому
Ганс-Дітер Флік / Фото - ФК Барселона
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік поділився очікуваннями від поєдинку 3 туру Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса. Його слова наводить УЄФА.
У Олімпіакоса сильний напад. Статистика свідчить про їхню хорошу гру в атаці. Досить згадати матч проти Арсенала, де у них було багато моментів. Нам потрібно бути дуже уважними. У них дуже хороші гравці і чітка ігрова ідея. Нам потрібно бути обережними, - сказав Флік.
