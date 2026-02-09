Павло Василенко

Барселона ухвалила принципове рішення і відмовилася від щедрої пропозиції у 30 мільйонів євро, зробивши ставку на власне майбутнє. 18-річний Марк Берналь став одним із найбільш обговорюваних футболістів клубу під час щойно завершеного зимового трансферного вікна.

Найближчою до угоди була Жирона, яка вела переговори щодо оренди молодого півзахисника. Проте в останній момент на «Камп Ноу» вирішили залишити Берналя в команді, вважаючи, що він може бути корисним уже цього сезону. І гравець швидко підтвердив довіру тренерського штабу, забивши свій перший гол за основну команду в матчі проти Мальорки.

Втім, за інформацією видання Sport.es, значно серйозніший крок зробив Галатасарай. Турецький клуб запропонував за Берналя 30 мільйонів євро та пообіцяв утричі збільшити його зарплату. Для гравця, який нині входить до числа найменш оплачуваних у складі Барселони, це була фінансово приваблива пропозиція.

Однак каталонський клуб навіть не став вступати в переговори. На «Камп Ноу» чітко дали зрозуміти: Берналь не продається за жодних обставин, адже розглядається як ключова частина майбутнього проєкту.

Минулого сезону півзахисник несподівано отримав свій шанс, але 27 серпня 2024 року зазнав серйозної травми і вибув на тривалий термін. Повернувшись до гри, Берналь незабаром підписав новий контракт, що лише підтвердило віру клубу в його потенціал.