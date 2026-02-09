Павло Василенко

Жоан Лапорта офіційно пішов у відставку з посади президента Барселони. Втім, це рішення не є несподіванкою чи ознакою кризи – йдеться про стандартну процедуру напередодні президентських виборів, які відбудуться 15 березня. Сам Лапорта братиме в них участь, а на період виборчої кампанії передає свої повноваження.

До обрання нового керівника клубу обов’язки президента виконуватиме віце-президент Рафаель Жусте. Сам Лапорта зосередиться на агітації, намагаючись здобути перемогу й продовжити керівництво «блаугранас». Нинішній функціонер очолює клуб уже п’ять років – це його другий президентський термін.

За крісло президента Барселони Лапорта змагатиметься з трьома іншими кандидатами: Віктором Фонтом, Хаві Вільяхоаною та Марком Сірією. Водночас навіть у разі перемоги він зможе офіційно розпочати новий п’ятирічний термін лише влітку. До того часу клубом продовжить керувати Жусте.

Разом із Лапортою у відставку подали кілька ключових членів чинної ради директорів, які також братимуть участь у виборчому процесі. Серед них – віце-президенти Елена Форт та Антоніо Ескудеро, а також низка директорів клубу.

Після формального оформлення заяв Рада директорів продовжить роботу до 30 червня, але вже в оновленому складі. Тимчасове керівництво має забезпечити стабільність клубу в період, коли Барселона готується до одного з найважливіших політичних етапів у своїй історії.