Павло Василенко

Як пише Mundo Deportivo, у Барселони важливий день, пов'язаний з поверненням команди на оновлений «Камп Ноу». Клуб вступає у завершальний етап повернення додому та очікує отримати сертифікат про завершення будівництва. Документ дозволить міській раді видати дозвіл на використання об'єкта та, відповідно, на проведення матчів з глядачами.

Акт про завершення реконструкційних робіт, який сьогодні надходить до муніципалітету, мають підписати будівельне управління, управління виконання будівництва, будівельна компанія «Лімак» та сам клуб. Згідно з планами, реконструйований стадіон після остаточного завершення реконструкційних робіт має вмістити 105 000 осіб.

Інтер'єр «Камп Ноу» практично готовий, за винятком домашньої роздягальні, яка вже була оголошена недоступною для гравців Барселони, що змушує гравців переодягатися в одній з двох вже готових гостьових роздягалень.

Поки міська рада Барселони оформлює ліцензію на стадіон, очікується, що представники Ла Ліги та УЄФА відвідають «Камп Ноу» наприкінці серпня, щоб оглянути ремонтні роботи стадіону. Як це зазвичай буває у випадках, коли стадіон перебуває на реконструкції, Барселона вже оголосила про альтернативний план, який вони впровадять у разі затримки повернення, а саме стадіон «Монжуїк», який використовувався минулого сезону.

Однак каталонці впевнені, що зможуть вкластися у встановлені терміни, щоб насолодитися довгоочікуваним поверненням додому. Мета – прийняти Валенсію у четвертому турі Ла Ліги 13/14 вересня на частково відкритому «Камп Ноу» приблизно за 27 000 глядачів. Однак, невідомо, чи станеться це, оскільки досі траплялися затримки з ремонтними роботами, і клуб не зміг зіграти проти Комо на своєму стадіоні в рамках Кубка Жоана Гампера, як планувалося.

Ще одним ключовим фактором у поверненні на Spotify Camp Nou є жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Якщо перший матч групового етапу буде домашнім (16/17 вересня), все має бути готово приблизно до цієї дати, оскільки УЄФА вимагає, щоб усі домашні матчі групового етапу проводилися на одному стадіоні. Якщо перший матч Барселони в Лізі чемпіонів буде виїзним, то клуб матиме більше часу, щоб отримати ліцензію та повернутися на домашній стадіон.