Барселона розпочала фінальний етап підготовки реконструйованого Камп Ноу – на арені триває укладання нового газону. Клуб має намір провести перший домашній матч сезону на цьому стадіоні 14 вересня в рамках 4-го туру Ла Ліги проти Валенсії.

Перші три тури нового чемпіонату Барселона проведе на виїзді, а повернення на оновлену домашню арену стане важливим кроком у сезоні для команди.

Каталонський клуб уже отримав дозвіл на введення Камп Ноу в експлуатацію згідно з будівельними нормами. Наступний крок – отримання ліцензії на присутність уболівальників на трибунах.