Барселона укладає газон на Камп Ноу, клуб хоче повернутися на стадіон уже 14 вересня
Блаугранас планують зіграти на оновленій арені проти Валенсії
37 хвилин тому
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Барселона розпочала фінальний етап підготовки реконструйованого Камп Ноу – на арені триває укладання нового газону. Клуб має намір провести перший домашній матч сезону на цьому стадіоні 14 вересня в рамках 4-го туру Ла Ліги проти Валенсії.
Перші три тури нового чемпіонату Барселона проведе на виїзді, а повернення на оновлену домашню арену стане важливим кроком у сезоні для команди.
Каталонський клуб уже отримав дозвіл на введення Камп Ноу в експлуатацію згідно з будівельними нормами. Наступний крок – отримання ліцензії на присутність уболівальників на трибунах.
Раніше повідомлялося, що стадіон знаходиться в далекому від завершення реконструкції стані.