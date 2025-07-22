Павло Василенко

Відеоролики, які демонструють перебіг робіт на «Камп Ноу», опубліковані у твіттері. Ситуація далека від ідеальної. Вболівальники шоковані тим, що клуб загалом розглядає можливість проведення там матчу Кубка Гампера.

2023 року Барселона розпочала довгоочікувану реновацію «Камп Ноу». Легендарний стадіон був знесений вщент. Спочатку планувалося, що каталонська команда повернеться додому не пізніше осені 2024 року. До цього Барселона планувала грати на стадіоні «Монжуїк».

Однак початкові плани клубу швидко застаріли. Хоча вже кінець липня чемпіони Іспанії все ще не знають, коли повернуться на «Камп Ноу». Роботи з реконструкції стадіону затягнулися настільки, що матч Кубка Гампера довелося відкласти.

Декілька днів тому Барселона оголосила, що матч проти Комо пройде на стадіоні «Камп Ноу». Проте невдовзі з'ясувалося, що клуб не отримав ліцензії на проведення заходу. Уболівальники знову були розчаровані.

Матч Кубка Гампера, запланований на 10 серпня, пройде на стадіоні «Естаді Йохан Кройф», що вміщує лише 6000 уболівальників.

Тим часом було опубліковано відео, яке демонструє поточний етап робіт на модернізованому «Камп Ноу». Ситуація на стадіоні далека від ідеальної. Він нагадує величезне будівництво, що дивує уболівальників каталонської команди.

🎥 Spotify Camp Nou obecnie prezentuje się następująco.



Nie wiem na jaki oni cud liczyli by zagrać tutaj Puchar Gampera - wielki plac budowy. 😬 https://t.co/tYqC0bdiyw — BarcaInfo (@_BarcaInfo) July 21, 2025

Поки невідомо, коли Барселона повернеться на Камп Ноу. Новий сезон Ла Ліги розпочнеться 16 серпня. Перші три матчі каталонці проведуть на виїзді проти Мальорки, Леванте та Райо Вальєкано.