У п'ятому турі іспанської Ла Ліги Барселона на виїзді здолала Леванте з рахунком 4:2. Каталонці впевнено розпочали зустріч, створили комфортну перевагу після перерви, але наприкінці матчу дозволили господарям скоротити відставання до мінімуму.

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Гості відкрили рахунок уже на п’ятій хвилині. Еспарт скористався передачею Рафіньї та вразив ворота Леванте.

На 19-й хвилині Барселона подвоїла перевагу. Бразилець знову долучився до результативної атаки, цього разу асистувавши Ямалю. Таким чином, бразильський вінгер оформив асистентський дубль ще до перерви.

На початку другого тайму Ямаль забив удруге. Іспанець реалізував пенальті на 48-й хвилині та довів перевагу Барселони до трьох м’ячів.

Леванте не опустив руки й у заключній частині зустрічі зумів повернути інтригу. Ромеро на 79-й хвилині скоротив відставання, а Бруге через дев’ять хвилин забив другий гол господарів.

Каталонці опинилися під тиском, але все ж утримали переможний рахунок. У компенсований час Адеємі відзначився четвертим голом Барселони та остаточно зняв питання щодо переможця.

Барселона набрала 15 очок і продовжує виступати без втрат у чемпіонаті. Команда одноосібно очолює турнірну таблицю. Реал Мадрид має 12 балів і розташовується на другій сходинці.

Ла Ліга, п'ятий тур

Леванте – Барселона 2:4

Голи: Ромеро, 79, Бруге, 88 – Еспарт, 5, Ямаль, 19, 48 (пен.), Адеємі, 90+3

Леванте: Раян, Санчес (Перес, 71), Манді, Дела (Ндукве, 71), Толян, Бруге, Оласагасті (Барделі, 59), Сотело (Рей, 60), Гарсія, Ратков (Ромеро, 60), Рекена

Барселона: Гарсія, Гарсія, Кубарсі, Мартін (Крістенсен, 46), Еспарт (Канселу, 80), Фермін, Родрі, Педрі (Берналь, 66), Ламін Ямаль (Ольмо, 66), Рафінья, Гордон (Адеємі, 67)

Попередження: Сотело, 45+5 – Мартін, 45+1