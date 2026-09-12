У матчі шостого туру нідерландської Ередивізі Аякс на виїзді впевнено переміг Фортуну Сіттард – 5:1. Амстердамці відкрили рахунок ще до перерви, а після паузи остаточно зняли всі питання щодо переможця.

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Гості вийшли вперед на 35-й хвилині. Брандт завдав красивого удару та допоміг Аяксу завершити перший тайм із мінімальною перевагою.

На початку другої половини зустрічі Фортуна змогла відновити інтригу. Дескотт, який вийшов на заміну, відзначився на 52-й хвилині та зрівняв рахунок.

Втім, господарям не вдалося надовго зберегти рівновагу. На 62-й хвилині Керер знову вивів Аякс уперед. Після його несильного удару захисник Фортуни невдало зіграв на лінії воріт і не зміг вибити м’яч.

Надалі амстердамці повністю контролювали перебіг матчу. На 73-й хвилині Классен збільшив перевагу гостей, ще через п’ять хвилин Дольберг забив четвертий гол Аякса, а в компенсований час Бас встановив остаточний рахунок.

Український вінгер Аякса Віктор Циганков розпочав матч на лаві запасних і вийшов на поле на 68-й хвилині. Незабаром він долучився до результативної атаки своєї команди, виконавши передгольову передачу під час голу Классена.

У компенсований час українець також якісно подав із кутового. Бас скористався передачею Циганкова та результативно завершив комбінацію, забивши п’ятий м’яч Аякса.

За версією Flashscore, Циганков отримав оцінку 7,7. Українець продемонстрував 92% точності передач – 12 із 13. До його активу також увійшли дві ключові передачі, три точні передачі у штрафний майданчик, 19 дотиків до м’яча, два дотики у штрафному суперника, один заблокований удар та одне точне скидання.

Аякс набрав десять очок і посідає п’яте місце в турнірній таблиці Ередивізі. У наступному турі амстердамська команда зіграє проти Віллема II. Матч відбудеться 15 вересня та розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Чемпіонат Нідерландів, шостий тур

Фортуна Сіттард – Аякс 1:5

Голи: Дескотт, 52 – Брандт, 35, Керер, 62, Классен, 73, Дольберг, 78, Бас, 90+5