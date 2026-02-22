Павло Василенко

Барселона скористалася осічкою конкурента і повернула собі лідерство в чемпіонаті Іспанії. У матчі 25-го туру Ла Ліги каталонці без особливих проблем розібралися з Леванте, здобувши переконливу перемогу з рахунком 3:0 на «Камп Ноу».

Господарі задали темп уже на старті поєдинку. На 4-й хвилині Марк Берналь відкрив рахунок після результативної передачі Ерік Гарсія, швидко знявши напругу з трибун. Барселона повністю контролювала хід гри, не дозволяючи супернику нав’язати боротьбу.

У середині першого тайму каталонці подвоїли перевагу: Жоау Канселу створив момент, який завершив точним ударом Френкі де Йонг – 2:0. Після перерви «синьо-гранатові» діяли прагматично, доводячи матч до логічного завершення.

Фінальну крапку поставив Фермін Лопес, який на 81-й хвилині встановив остаточний рахунок – 3:0.

Завдяки цій перемозі Барселона набрала 61 очко та піднялася на перше місце в таблиці, випередивши Реал на один пункт. Леванте із 18 балами залишається на 19-й позиції та продовжує боротьбу за виживання.

Ла Ліга, 25-й тур

Барселона – Леванте – 3:0

Голи: Берналь, 4, де Йонг, 32, Фермін Лопес, 81.