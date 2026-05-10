Барселоні сьогодні достатньо набрати одне очко в Ель Класіко проти мадридського Реала, щоб достроково оформити чемпіонство у Ла Лізі. Початок зустрічі о 22:00.

Каталонці підходять до 264-го очного матчу з серією з десяти перемог у чемпіонаті після успіху в грі з Осасуною (2:1) і можуть здобути 29-й титул.

Команда Гансі Фліка попри кадрові втрати впевнено лідирує і має шанс завершити домашній сезон у чемпіонаті без втрат очок (17 перемог).

Реал Мадрид відстає на 11 очок і зберігає мінімальні шанси на титул після перемоги над Еспаньйолом (2:0). Водночас команду турбують внутрішні проблеми, а Кіліан Мбаппе може пропустити матч. До кінця сезону також вибули Ферлан Менді та Федеріко Вальверде.

Останні 12 матчів Ла Ліги між суперниками не завершувалися внічию (8 перемог мадридців, 4 – каталонців). Барселона не пропускала у першому таймі чотирьох попередніх матчів чемпіонату, тоді як у семи з восьми останніх ігор Реала забивали обидві команди.

Серед ключових гравців – Ферран Торрес, який часто відзначається до перерви, та Вінісіус Жуніор, автор останніх чотирьох голів мадридців.

З огляду на домінування Барселони на домашньому полі та необхідність Реала відіграватися, перемога Барселони та голи обох команд є дуже ймовірними.

