Сергій Разумовський

У 34-му турі іспанської Ла Ліги відбулися чергові матчі за участю провідних клубів чемпіонату. Ігровий день вийшов результативним і важливим з турнірної точки зору, адже Барселона зробила ще один крок до оформлення чемпіонського титулу.

Вільярреал на власному полі здобув переконливу перемогу над Леванте. Господарі повністю контролювали перебіг зустрічі та відправили у ворота суперника п’ять м’ячів. Одним із головних героїв матчу став Мікаутадзе, який оформив дубль. Також у складі Вільярреала забитими м’ячами відзначилися Молейро, Б’юкенен і Пепе. Леванте відповів лише одним голом, автором якого став Еспі.

Мадридський Атлетико також провів успішний матч і на виїзді впевнено обіграв Валенсію. Команда з Мадрида дочекалася своїх моментів у другому таймі та зуміла реалізувати перевагу наприкінці зустрічі. Спочатку рахунок відкрив Луке, а згодом Кубо закріпив успіх гостей. У підсумку Атлетико переміг з рахунком 2:0 і здобув важливі три очки.

Барселона у своєму матчі 34-го туру грала на виїзді проти Осасуни. Каталонці здобули мінімальну, але дуже важливу перемогу з рахунком 2:1. Довгий час команди не могли відкрити рахунок, а всі голи у цій зустрічі були забиті вже після 80-ї хвилини.

Спочатку Барселону вперед вивів Роберт Левандовскі, який відзначився на 81-й хвилині. Через кілька хвилин перевагу гостей подвоїв Ферран Торрес. Осасуна зуміла відповісти голом Рауля Гарсії на 88-й хвилині, однак врятувати матч господарям не вдалося.

Після цієї перемоги Барселона набрала 88 очок у турнірній таблиці Ла Ліги та збільшила відрив від Реала до 14 балів. Така перевага дозволяє синьо-гранатовим максимально наблизитися до чемпіонства. У разі нічиєї в найближчому Ель Класико Барселона достроково оформить титул чемпіона Іспанії.

Ла Ліга, 34-й тур

Вільярреал – Леванте 5:1

Голи: Мікаутадзе, 38, 68, Молейро, 62, Б'юкенен, 87, Пепе, 90 – Еспі, 51

Валенсія – Атлетико 0:2

Голи: Луке, 74, Кубо, 82

Осасуна – Барселона 1:2

Голи: Рауль Гарсія, 88 – Левандовскі, 81, Ферран Торрес, 86