Сергій Разумовський

Захисник Реала Ферлан Менді може надовго вибути через чергові проблеми зі здоров’ям. Як повідомив журналіст COPE Мігель Анхель Діас у своєму твіттері, французькому футболісту знадобиться хірургічне втручання.

За інформацією джерела, Менді знову має перенести операцію на проксимальному сухожиллі прямого м’яза правого квадрицепса. Це вже не перша серйозна проблема гравця з цією ділянкою. Минулого року захисника оперував відомий лікар Мануель Лейєс, однак цього разу, за даними Діаса, операцію може провести інший спеціаліст — імовірно, той самий лікар, який раніше працював із захисником Реала Едером Мілітао.

Раніше мадридський клуб офіційно повідомив про травму Менді, однак не назвав орієнтовні терміни його повернення на поле. У Реалі обмежилися лише констатацією пошкодження, не уточнивши, скільки часу знадобиться футболісту на лікування та реабілітацію.

Водночас джерело зазначає, що у випадку проведення операції 30-річний француз може пропустити приблизно п’ять місяців. Це стане серйозною втратою для мадридської команди, адже Менді залишається одним із досвідчених гравців оборони та важливим виконавцем на лівому фланзі захисту.

За сім сезонів у мадридському клубі Менді провів 210 матчів, але при цьому пропустив 121 поєдинок через різні ушкодження. Така кількість пропущених ігор вкотре підкреслює, що проблеми зі здоров’ям регулярно заважають французу стабільно виступати протягом сезону.

