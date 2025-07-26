Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович підбив підсумки навчально-тренувальних зборів в Австрії. Його слова наводить офіційний сайт клубу.

Наш збір в Австрії, я вважаю, був дуже гарним. У нас були гарні умови, як для проживання, так і для тренувального процесу. Були дуже потужні спаринги, завдяки яким ми отримали дуже багато інформації. Дякую керівництву клубу за такі умови для проведення зборів.

У фізичному плані команда вже виглядає досить непогано. Багато з того, що ми напрацьовували на тренуваннях, вже виходило в контрольних матчах, але в нас ще буде час до першого матчу чемпіонату проти "Оболоні", тож будемо ще вдосконалювати певні моменти. Команда ще буде рости та прогресувати.

У нас дуже гарний колектив, я бачу як хлопці спілкуються між собою, працюють на тренуваннях, гарна атмосфера. Будемо далі працювати над тим, щоб це порозуміння ставало ще краще, - сказав Бартулович.