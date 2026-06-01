Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович в інтерв'ю клубній пресслужбі підсумував результати команди в УПЛ сезону 2025/26.

«Це була б нормальна реакція, бо я знаю УПЛ і знаю, які у нас є конкуренти. Коли почали працювати і почалися збори, то вже був впевнений, що ми будемо вгорі. Може, старт у нас був невпевнений, але потім команда почала набирати. Підсумкове п'яте місце, але сезон показав, що ми можемо більше.

Ми зробили гарний колектив. Це не тільки у команді, а в цілому у клубі дуже гарна атмосфера. Якщо говорити про гру, то всі відзначають, що у нас дуже надійна оборона і команда злагоджено працює у пресингу і в обороні. Також я вважаю, що команда дуже гарно виглядає фізично протягом цього сезону».