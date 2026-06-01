Бартулович: «Сезон показав, що ми можемо більше»
Фахівець підбив підсумки кампанії
близько 1 години тому
Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович в інтерв'ю клубній пресслужбі підсумував результати команди в УПЛ сезону 2025/26.
«Це була б нормальна реакція, бо я знаю УПЛ і знаю, які у нас є конкуренти. Коли почали працювати і почалися збори, то вже був впевнений, що ми будемо вгорі. Може, старт у нас був невпевнений, але потім команда почала набирати. Підсумкове п'яте місце, але сезон показав, що ми можемо більше.
Ми зробили гарний колектив. Це не тільки у команді, а в цілому у клубі дуже гарна атмосфера. Якщо говорити про гру, то всі відзначають, що у нас дуже надійна оборона і команда злагоджено працює у пресингу і в обороні. Також я вважаю, що команда дуже гарно виглядає фізично протягом цього сезону».
Металіст 1925, посівши п'яте місце, відстав від київського Динамо на шість очок.
Також команда Бартуловича дійшла до півфіналу Кубка України, де вилетіла від ФК Чернігів (0:0, по пенальті 5:6).