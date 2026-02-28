Головний тренер харківського Металіста 1925 Младен Бартулович поділився враженнями від перемоги своєї команди над Олександрією (1:0) у поєдинку 18-го туру Української Прем'єр-ліги.

«У першому таймі ми агресивно почали, багато бігали, створили момент, але не реалізували його. Була установка з перших хвилин одразу грати вперед, тиснути й забити м’яч. Це не вдалося, зате у другому таймі ми свого досягли. Команда награла на цей гол і заслужила перемогу. Дякую хлопцям за роботу.

Ми знаємо Кастільйо: ще на зборах він показав, що є якісним гравцем. Сьогодні він дебютував, мав хороші епізоди. Він допоможе нам і буде прогресувати — має великий атакувальний потенціал.

Щодо пенальті — я не бачив моменту. У першому таймі суддя не призначив одинадцятиметровий, тут поставив — значить, були підстави, ВАР підтвердив. Найголовніше, що ми його реалізували, хоча це було непросто. Головне — є перемога, і ми раді», — сказав Бартулович в ефірі УПЛ ТБ.