Бартулович: «Важка кадрова ситуація, але це нікого не цікавить»
Металіст 1925 сенсаційно програв команді свого колишнього тренера
близько 1 години тому
Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович назвав у ефірі УПЛ ТБ причини сенсаційної поразки у матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги проти Зорі (1:3).
Як перше – вітаю суперника з перемогою, як друге – вважаю ми добре почали матч, були в нас 2 гарних момента, не забили гол, потім помилка прикра – пропускаємо гол і трохи та впевненість пропала в нас, але зуміли зрівняти рахунок, і потім швидкий гол знову. Десь цей баланс загубили. Потім важко вже було, суперник вже грав по рахунку.
Ми награємо вихід від воротаря і я це вимагаю від своїх гравців: короткий розіграш через центр. Це моя помилка теж, ми сьогодні програли як команда цей матч, і тренерський штаб. Треба далі працювати і рухатись, виправляти ці помилки
Так, важка кадрова ситуація, але це нікого не цікавить. Маємо надію, що повернуться наші основні гравці та після паузи ми будемо грати краще.
Раніше думками щодо гри проти своєї колишньої команди поділився наставник Зорі Віктор Скрипник. Цікаво, що луганці також є попереднім клубом Бартуловича.