Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович назвав у ефірі УПЛ ТБ причини сенсаційної поразки у матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги проти Зорі (1:3).

Як перше – вітаю суперника з перемогою, як друге – вважаю ми добре почали матч, були в нас 2 гарних момента, не забили гол, потім помилка прикра – пропускаємо гол і трохи та впевненість пропала в нас, але зуміли зрівняти рахунок, і потім швидкий гол знову. Десь цей баланс загубили. Потім важко вже було, суперник вже грав по рахунку.

Ми награємо вихід від воротаря і я це вимагаю від своїх гравців: короткий розіграш через центр. Це моя помилка теж, ми сьогодні програли як команда цей матч, і тренерський штаб. Треба далі працювати і рухатись, виправляти ці помилки

Так, важка кадрова ситуація, але це нікого не цікавить. Маємо надію, що повернуться наші основні гравці та після паузи ми будемо грати краще.