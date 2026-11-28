Ключовий епізод зустрічі стався наприкінці першого тайму. На 44-й хвилині півзахисник Баварії Йозуа Кімміх отримав пряму червону картку та залишив свою команду в меншості. Через це мюнхенці весь другий тайм були змушені грати вдесятьох, що суттєво ускладнило їхні спроби організувати результативні атаки.

Мюнхенці традиційно контролювали м’яч і суттєво переважали господарів за володінням – 73% проти 27%. Проте територіальна перевага не допомогла команді Венсана Компані створити достатню кількість небезпечних моментів. Баварія не завдала жодного удару в площину воріт, тоді як Гамбург тричі змусив працювати голкіпера суперника.

Гамбург і Баварія не змогли визначити переможця в матчі 11-го туру німецької Бундесліги . Матч завершився без забитих м’ячів – 0:0.

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Кадрова ситуація мюнхенців перед матчем також була далекою від оптимальної. Команда зіткнулася з великою кількістю травм напередодні насиченого календаря, через що тренерський штаб був змушений довіритися молодим футболістам.

У стартовому складі мюнхенців вийшли Бара Сапоко Ндіає та Ной Коджо-Евора. Луїс Діас розпочав поєдинок на лаві запасних і з’явився на полі лише після перерви. Через кадрові втрати Баварія не могла повною мірою використати свій атакувальний потенціал.

До лазарету команди вже потрапили Гаррі Кейн, Джамал Мусіала та Майкл Олісе. У Мусіали діагностували повторний розрив м’язових волокон правого стегна на тлі неврологічних проблем, через що він не зможе грати до кінця року. Олісе ще не встиг повністю відновитися після пошкодження.

Також матч із Гамбургом пропустили воротар Мануель Ноєр, захисник Альфонсо Девіс, вінгер Серж Гнабрі та півзахисник Ісмаель Сайбарі. Через відсутність Ноєра місце у воротах Баварії посів Йонас Урбіг.

Проблеми мюнхенців не обмежилися травмами. У наступному турі чемпіонату команді не допоможе Кімміх, який отримав дискваліфікацію після вилучення. Крім того, наприкінці зустрічі з Гамбургом вимушену заміну на 86-й хвилині попросив Конрад Лаймер. Його стан має оцінити медичний штаб клубу.

Нічия дозволила Баварії продовжити свою безпрограшну серію в чемпіонаті. Після 11 матчів мюнхенці мають 23 очки – шість перемог і п’ять нічиїх. Водночас команда Компані посідає друге місце та відстає від дортмундської Боруссії, яка набрала 24 бали після десяти зустрічей. Гамбург із 13 очками розташовується в середині турнірної таблиці.

Бундесліга, 11-й тур

Гамбург – Баварія 0:0

Гамбург: Хойєр Фернандеш, Маріо Вушкович, Борно, Омарі, Аль-Уахді (Джатта, 64), Рьоссінг-Лелесіїт (Штанге, 64), Аделін, Вольфе, Лемке (Вієйра 64), Дака (Моффі 76), Гренбек

Баварія: Урбіг, Бое, Та, Кім Мін Чже, Станішич, Кімміх, Бішоф, Карл (Лаймер 52; Браун 87), Павлович, Ндіай (Діас 46), Коджо-Евора

Попередження: Вольфе 45, Аль-Уахді 55, Джатта 77

Вилучення: Кімміх 44