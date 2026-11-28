Сергій Разумовський

Оболонь і надалі не може здобути першої перемоги над Зорею в історії чемпіонатів України. Перед матчем 14-го туру сезону-2026/27 УПЛ команди шість разів зустрічалися між собою. У трьох поєдинках суперники грали внічию, ще три матчі завершилися перемогами луганського клубу.

Чергове протистояння також не визначило переможця. Оболонь та Зоря не змогли забити жодного м’яча, а фінальний свисток зафіксував нульову нічию – 0:0.

У першому таймі команди діяли обережно й майже не створювали гострих моментів біля воріт одна одної. Захисні лінії обох колективів виглядали значно надійніше, ніж атакувальні. Футболісти намагалися не ризикувати та здебільшого зосереджувалися на контролі суперника в центральній частині поля.

Після перерви характер зустрічі суттєво не змінився. Оболонь і Зоря намагалися знайти можливості для загострення, однак до справді небезпечних ударів справа доходила нечасто. Голкіпери обох команд провели матч без пропущених м’ячів: ворота киян захищав Назарій Федорівський, а місце у складі луганців посів Владислав Рибак.