Ще одна серія не впала. Оболонь зіграла внічию з Зорею й досі жодного разу не перемагала луганців (Відео)
Луганці обмежилися лише обірванням безпрограшної серії з Карпатами
Оболонь і надалі не може здобути першої перемоги над Зорею в історії чемпіонатів України. Перед матчем 14-го туру сезону-2026/27 УПЛ команди шість разів зустрічалися між собою. У трьох поєдинках суперники грали внічию, ще три матчі завершилися перемогами луганського клубу.
Чергове протистояння також не визначило переможця. Оболонь та Зоря не змогли забити жодного м’яча, а фінальний свисток зафіксував нульову нічию – 0:0.
У першому таймі команди діяли обережно й майже не створювали гострих моментів біля воріт одна одної. Захисні лінії обох колективів виглядали значно надійніше, ніж атакувальні. Футболісти намагалися не ризикувати та здебільшого зосереджувалися на контролі суперника в центральній частині поля.
Після перерви характер зустрічі суттєво не змінився. Оболонь і Зоря намагалися знайти можливості для загострення, однак до справді небезпечних ударів справа доходила нечасто. Голкіпери обох команд провели матч без пропущених м’ячів: ворота киян захищав Назарій Федорівський, а місце у складі луганців посів Владислав Рибак.
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Для Оболоні ця нічия продовжила невдалу серію в українській Прем’єр-лізі. Київська команда не може перемогти вже в п’яти матчах поспіль. На цьому відрізку кияни двічі зіграли внічию та тричі зазнали поразки.
Водночас Зоря продовжує демонструвати надійну гру в обороні на виїзді. Починаючи з 4 травня цього року, луганська команда не пропускає більше одного гола за матч у чемпіонаті України на полях суперників.
Матч проти Оболоні став ювілейним для головного тренера Зорі Віктора Скрипника. Фахівець провів свій 180-й поєдинок на посаді наставника в УПЛ. Для луганського клубу ця зустріч стала для нього 120-ю тренерською грою.
Цікаво, що в попередньому турі перервалася інша тривала серія Зорі. Карпати не могли перемогти луганців упродовж 18 зустрічей, але в 13-му турі все ж здобули перемогу з рахунком 2:1. Однак безпрограшна серія з Оболонню поки що встояла.
Після нічиєї з Оболонню Зоря набрала 19 очок і залишилася на сьомій позиції в турнірній таблиці. Луганці дали можливість Буковині, яка має 16 балів, скоротити відставання в боротьбі за це місце. Для цього чернівецькій команді потрібно перемогти Шахтар, який очолює чемпіонат із 30 очками.
Оболонь після здобутого очка має дев’ять балів. Київський клуб відстає від Чорноморця на три очки в боротьбі за те, щоб не потрапити до стикових матчів. Одесити нещодавно сенсаційно перемогли Динамо з рахунком 2:1 та покращили своє становище в турнірній таблиці.
УПЛ, 14-й тур
Оболонь – Зоря 0:0
Оболонь: Федорівський, Мединський, Прокопчук, Мороз, Ломницький, Шевченко, Волохатий, Чех, Слободян (Кулаковський, 88), Теслюк (Маткевич, 60), Устименко (Лях, 60).
Зоря: Рибак, Мачелюк (Кравець, 63), Кушніренко, Джордан, Пердута, Дришлюк (Горбач, 63), Бойко, Юренко, Слесар (Єлавич, 74), Нестеренко, Ба (Будківський, 63).
Попередження: Шевченко 4, Чех 87 – Кушніренко 22, Пердута 59, Джордан 85
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