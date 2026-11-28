Кияни били, а одесити забивали. Чорноморець сенсаційно вирвав перемогу над Динамо наприкінці матчу (Відео)
Фінальний штурм біло-синіх призвів лише до пропущеного у свої ворота й майже втрачених шансах врятувати сезон
Київське Динамо зазнало болючої домашньої поразки від одеського Чорноморця в матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги. Команда Мацея Кендзьорека володіла ініціативою, створила чимало моментів, однак не змогла забити, а в кінцівці зустрічі пропустила двічі. У підсумку кияни втратили важливі очки у боротьбі за чемпіонство та ще більше ускладнили завдання з порятунку сезону.
Початок матчу активніше провели гості, які на стартових хвилинах краще контролювали м’яч. Проте поступово Динамо перехопило ініціативу й почало регулярно загрожувати воротам одеситів. На десятій хвилині Огундана змістився з лівого флангу та пробив у дальній кут, але голкіпер Чорноморця впорався. Невдовзі після подачі з кутового Сич скинув м’яч під удар Бражку, проте той пробив вище воріт.
Ще кілька нагод кияни мали в середині тайму. Сич не влучив у площину воріт після подачі з лівого флангу, Мунгенге не зумів вдало завершити передачу Шапаренка, а дальній удар Ба пройшов над поперечиною. Згодом Шапаренко вивів Мунгенге на перспективну позицію, але удар із меж штрафного майданчика знову виявився неточним. Найкращу комбінацію першої половини зустрічі організували Огундана, Шапаренко та Ба, однак івуарієць у дотик пробив повз дальню стійку.
Перший тайм двічі переривався через повітряну тривогу. Обидві паузи були нетривалими, тому суттєво не вплинули на тривалість матчу.
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Після перерви господарі продовжили тиснути. Мунгенге пробив низом із-за меж штрафного майданчика, але воротар парирував удар. За кілька хвилин Огундана не влучив у дальній верхній кут, а спроби Ба та Шапаренка знову завершилися надійною грою голкіпера Чорноморця.
У другій половині тайму Динамо фактично всією командою, за винятком Бущана, закріпилося на половині поля суперника. Шапаренко двічі був близьким до голу: спочатку його удар зі штрафного припав у руки воротарю, а згодом м’яч після пострілу з карної зони пройшов поруч зі стійкою. Після 80-ї хвилини кияни пішли на фінальний штурм, але замість забитого гола отримали несподіваний удар.
На 88-й хвилині після подачі з кутового м’яч заметушився у штрафному майданчику Динамо, а Фарина з кількох метрів потужно пробив під поперечину – 0:1. Господарі кинулися відіграватися великими силами, але пропустили контратаку. У компенсований час Фарасеєнко передачею з центру поля вивів до воріт Алефіренка, і той переграв Бущана – 0:2.
Поразка від одного з аутсайдерів стала для Динамо особливо болючою. Кияни залишилися з 26 очками та відстають від Шахтаря вже на чотири пункти. За умов вильоту з єврокубків і Кубка України чемпіонство залишається фактично єдиним реальним шляхом порятунку сезону, однак після такої втрати очок цей сценарій став ще більш примарним. Наступний матч команда проведе 2 грудня проти Лівого Берега.
УПЛ, 14-й тур
Динамо – Чорноморець 0:2
Голи: Фарина 88, Алефіренко 90+1
Динамо: Бущан, Дубінчак (Михавко 89), Тіаре, Кедзьора, Сич, Бражко, Шола Огундана, Шапаренко (Лонвейк 89), Піхальонок (Буяльський 74), Ба (Редушко 74), Мунгенге (Герреро 59)
Чорноморець: Аніагбосо, Фарина, Мельниченко, Жаржу, Пушкарьов, Робакідзе, Курко, Хома (Алефіренко 59), Фарасєєнко, Попов, Мба
Попередження: Ба 25, Шапаренко 83, Дубінчак 83 – Курко 53, Мба 69, Фарасєєнко 90+1
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