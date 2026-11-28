Сергій Разумовський

Київське Динамо зазнало болючої домашньої поразки від одеського Чорноморця в матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги. Команда Мацея Кендзьорека володіла ініціативою, створила чимало моментів, однак не змогла забити, а в кінцівці зустрічі пропустила двічі. У підсумку кияни втратили важливі очки у боротьбі за чемпіонство та ще більше ускладнили завдання з порятунку сезону.

Початок матчу активніше провели гості, які на стартових хвилинах краще контролювали м’яч. Проте поступово Динамо перехопило ініціативу й почало регулярно загрожувати воротам одеситів. На десятій хвилині Огундана змістився з лівого флангу та пробив у дальній кут, але голкіпер Чорноморця впорався. Невдовзі після подачі з кутового Сич скинув м’яч під удар Бражку, проте той пробив вище воріт.

Ще кілька нагод кияни мали в середині тайму. Сич не влучив у площину воріт після подачі з лівого флангу, Мунгенге не зумів вдало завершити передачу Шапаренка, а дальній удар Ба пройшов над поперечиною. Згодом Шапаренко вивів Мунгенге на перспективну позицію, але удар із меж штрафного майданчика знову виявився неточним. Найкращу комбінацію першої половини зустрічі організували Огундана, Шапаренко та Ба, однак івуарієць у дотик пробив повз дальню стійку.

Перший тайм двічі переривався через повітряну тривогу. Обидві паузи були нетривалими, тому суттєво не вплинули на тривалість матчу.