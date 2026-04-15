Олександр Сукманський

Баварія Мюнхен підходить до матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів з перевагою 2:1 над Реалом Мадрид, здобутою в першому матчі. Мюнхенці продовжують боротьбу за вихід до фіналу турніру вперше з сезону 2019/20. Початок гри о 22:00, пряма трансляція – на MEGOGO.

Після майже бездоганної кампанії в Лізі чемпіонів Баварія здобула перемогу 2:1 у Мадриді минулого тижня і зробила ще один крок до першого фіналу з 2019/20 року. У вихідні не було часу на відпочинок – потрібно було забезпечити перемогу в Бундеслізі. Жонглювання турнірами не стало проблемою для команди Вінсента Компані, яка наразі залишається непереможною в 15 матчах у всіх змаганнях (13 перемог, 2 нічиї) після розгрому Санкт-Паулі 5:0 у суботу. Рекорд у 22 перемоги в 28 останніх домашніх матчах Ліги чемпіонів (5 нічиїх, 1 поразка) вказує на те, що «Баварія» має всі шанси вийти до півфіналу. Однак єдина поразка на цій стадії минулого сезону (1:2 від Інтера) є свіжим нагадуванням не сприймати свою перевагу як щось само собою зрозуміле.

Для Реала Мадрид це вже другий сезон поспіль, коли вони програють перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів з рахунком 1:2. Але враховуючи рекорд 15-кратних чемпіонів Європи в цьому турнірі, було б необачно списувати їх зі счетів уже зараз. Головний тренер Альваро Арбелоа впевнено заявляє, що його команда все ще в грі, проте лише одна перемога в семи останніх європейських протистояннях, де вони програвали перший матч удома, підкреслює складність завдання. Більш позитивним знаком є 12 перемог у 13 останніх чвертьфіналах Ліги чемпіонів, а також чотири перемоги в шести останніх виїзних матчах у всіх турнірах (2 поразки), що свідчить про те, що боротьба в цій парі ще далека від завершення.

Історія зустрічей

Перемога Баварії 2:1 минулого тижня перервала серію з восьми матчів без перемог проти Реала (2 нічиї, 6 поразок). У чотирьох останніх домашніх матчах Ліги чемпіонів проти мадридців Баварія пропускала щонайменше два голи (1 нічия, 3 поразки).

Прогноз

Команда Компані останнім часом виглядає справжньою машиною перемог, тому перемога Баварії видається очевидним вибором.

