Реал Луніна не знаю смаку перемог в трьох матчах поспіль
Мадридці знову програли в чемпіонаті Іспанії
близько 2 годин тому
Кілліан Мбаппе / Фото - Yahoo
Реал зіграв внічию з Жироною у матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги – 1:1.
Команда Альваро Арбелоа не перемагає в трьох матчах поспіль.
4 квітня мадридці програли Мальорці (1:2) в чемпіонаті Іспанії, 7 квітня поступилися Баварії (1:2) в Лізі чемпіонів.
15 квітня Реал зіграє другий матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.
Реал займає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, в активі команди 70 балів за 31 тур. У Барселони 76 очок та 1 гра в запасі.
Нагадаємо, Лунін став найкращим гравцем Реала у програному матчу чвертьфіналу ЛЧ з Баварією.
