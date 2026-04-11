Володимир Кириченко

Реал зіграв внічию з Жироною у матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги – 1:1.

Команда Альваро Арбелоа не перемагає в трьох матчах поспіль.

4 квітня мадридці програли Мальорці (1:2) в чемпіонаті Іспанії, 7 квітня поступилися Баварії (1:2) в Лізі чемпіонів.

15 квітня Реал зіграє другий матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Реал займає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, в активі команди 70 балів за 31 тур. У Барселони 76 очок та 1 гра в запасі.

Нагадаємо, Лунін став найкращим гравцем Реала у програному матчу чвертьфіналу ЛЧ з Баварією.