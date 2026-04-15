Сергій Разумовський

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів Баварія на своєму полі прийматиме Реал. Поєдинок відбудеться вже сьогодні, 15 квітня, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Протистояння в Мюнхені обіцяє стати однією з головних подій ігрового дня, адже на кону стоїть путівка до півфіналу найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Перша зустріч між командами подарувала вболівальникам чимало емоцій. Баварія зуміла забезпечити собі комфортну перевагу в два м’ячі завдяки результативним ударам Луїса Діаса та Гаррі Кейна. Здавалося, що мюнхенський клуб зробив серйозну заявку на успіх у двоматчевому протистоянні, однак наприкінці гри Реал зумів скоротити відставання. Автором надзвичайно важливого гола став Кіліан Мбаппе, який залишив мадридцям хороші шанси перед виїзним матчем-відповіддю.

Окрему увагу українських уболівальників у цій зустрічі буде прикуто до воротарської позиції в складі мадридського клубу. Очікується, що з дуже високою ймовірністю місце у стартовому складі Реала посяде український голкіпер Андрій Лунін. Його шанси вийти на поле оцінюються як дуже високі, адже основний конкурент українця Тібо Куртуа все ще продовжує відновлення після травми і поки не готовий повернутися до повноцінної гри.

Таким чином, Лунін може отримати чудову нагоду проявити себе в одному з найважливіших матчів сезону для Реала. Для українського воротаря це не лише шанс допомогти своїй команді поборотися за вихід до півфіналу, а й можливість ще раз підтвердити свій високий рівень на тлі одного з найсильніших суперників у Європі.

В Україні пряму трансляцію матчу забезпечить медіасервіс MEGOGO. Подивитися поєдинок у прямому ефірі можна буде на каналі MEGOGO Футбол 1. Тож уболівальники матимуть змогу стежити за всіма подіями важливого єврокубкового вечора наживо.