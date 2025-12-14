Баварія на останніх хвилинах врятувалася від поразки з Майнцем
Команди розписали мирову
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
У матчі 14-го туру Бундесліги Баварія на своєму стадіоні приймала Майнц. Зустріч завершилася внічию з рахунком 2:2.
Відзначимо, що господарів від поразки врятував Гаррі Кейн, який реалізував пенальті на 87-й хвилині.
Баварія займає перше місце в турнірній таблиці Бундесліги, набравши 38 очок. Майнц залишився на останній, 18-й позиції з 8 балами.
Бундесліга, 14-й тур
Баварія – Майнц – 2:2
Голи: Карл, 29, Кейн, 87 (пенальті) – Потульський, 45+2, Лі Дже Сон, 67.
Фрайбург – Боруссія Дортмунд – 1:1
Голи: Галер, 75 – Бенсебаїні, 31.