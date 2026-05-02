Баварія вийшла на поєдинок 32 туру Бундесліги проти Гайденгайма у статусі Чемпіона Німеччини. Гра в Мюнхені завершилась з рахунком 3:3.

Коуч рекордмайстра Венсан Компані вдався до ротації, надавши відпочинок основній обоймі гравців після божевільної перестрілки в Лізі чемпіонів проти ПСЖ (4:5) посеред тижня.

Гайденгайм до перерви двічі зумів розписатись у воротах Баварії, яка повернула себе в гру красивим ударом Горецки зі штрафного.

По перерві на полі почали з'являтися баварські зірки, які допомогли вирівняти становище. Дубль Горецки відновив статус-кво.

Гайденгайм продовжував шукати щастя біля воріт господарів та змогли втретє вразити ворота суперника. однак на 10-й компенсованій хвилині Олісе фірмовим ударом з рикошетом від спини голкіпера не дав супернику покинути останню сходинку таблиці, проте відстань у 3 очки залишає математичні шанси Гайденгайму врятуватись від пониження в Бундеслігу 2.

Бундесліга. 32 тур

Баварія - Гайденгайм 3:3

Голи: Горецка, 44, 57, Рамай (автогол), 90+10 - Зівзівадзе, 22, 76, Дінкчі, 31