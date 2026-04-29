Володимир Кириченко

Баварія програла ПСЖ (4:5) у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.

Як повідомляє Opta, мюнхенський клуб уперше з квітня 1995 року пропустив п'ять голів у єврокубках.

Востаннє таке сталося у сезоні-1994/1995 у гостьовій грі з Аяксом у півфіналі Ліги чемпіонів – 2:5.

Крім того, Парі Сен-Жермен забивав щонайменше п'ять голів у чотирьох матчах Ліги чемпіонів у сезоні-2025/2026 – це більше, ніж у будь-якого іншого клубу у цьому розіграші турніру.

Гра у відповідь ПСЖ і Баварії в рамках півфіналу Ліги чемпіонів пройде в Мюнхені через тиждень - у середу, 6 травня. Переможець цієї пари вийде у фінал, де зіграє з переможцем протистояння між Атлетіко та Арсеналом.

