Баварія стала першою командою в історії Бундесліги, яка забила 50 голів на виїзді за один сезон
Мюнхенці продовжують бити рекорди
близько 2 годин тому
Баварія / Фото - Yahoo
Баварія на виїзді обіграла Майнц у рамках 31-го туру Бундесліги – 4:3.
Мюнхенці програвали з рахунком 0:3 за підсумками першого тайму, але змогли відігратися.
Баварія стала першою командою в історії Бундесліги, яка забила 50 голів у виїзних матчах за один сезон.
Наразі на рахунку команди 53 таких голи, а підопічні Венсана Компані ще мають один виїзний матч чемпіонату Німеччини проти Вольфсбурга.
Нагадаємо, що у минулому турі Баварія забезпечила собі дострокове чемпіонство.
