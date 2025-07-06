Мюнхенська Баварія офіційно попрощалась з 35-річним нападником Томасом Мюллером, який залишає клуб у статусі вільного агента. Свій останній матч за німецький гранд легендарний футболіст провів 5 липня у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу – 2025 проти ПСЖ. Зустріч завершилась поразкою Баварії з рахунком 0:2.

Rлуб опублікував прощальний допис:



Кар'єра, не схожа на жодну іншу – Ми вклоняємося тобі, Томасе!



Мюллер є вихованцем Баварії та виступав за першу команду з 2008 року. За цей час він провів 750 матчів, забив 250 голів та віддав 276 результативних передач. У складі мюнхенського гранда форвард здобув 33 трофеї, серед яких 13 титулів чемпіона Німеччини, 6 Кубків Німеччини, 8 Суперкубків країни, 2 Ліги чемпіонів, 2 Суперкубки УЄФА та 2 трофеї клубного чемпіонату світу. Окрім цього, він став чемпіоном світу у 2014 році в складі збірної Німеччини та найкращим бомбардиром ЧС-2010. Його прощання з Баварією стало завершенням цілої епохи у футбольній історії клубу.

Мюллер може продовжити кар'єру в MLS.