«Баварія» відхилила першу пропозицію по Левандовськи. «Барселона» збільшила суму

Раніше в Мюнхені повідомили, що поляк, ймовірно, покине клуб

Роберт Левандовськи / Фото - Sky Sports

«Баварія» відхилила перше речення «Барселони» по нападнику Роберту Левандовськи. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, воно склало 32 мільйони євро. Каталонці вже готують другий запит.

Тепер за Левандовськи запропонують 50 млн. Ймовірно, мова йде про покупку за 40 + 10 у вигляді бонусів.

Однак, перш ніж продавати поляка, «Баварія» має намір завершити інший трансфер. До переходу з «Ліверпуля» близький вінгер Садіо Мане.

Раніше визначилося, яку зарплату Левандовськи може отримувати в «Барселоні».