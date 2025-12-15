Павло Василенко

Мануель Ноєр більше не з’явиться на полі цього року. Голкіпер мюнхенської Баварії повідомив неприємну новину для клубу та вболівальників – він вибув щонайменше до кінця календарного року через травму підколінного сухожилля.

Ушкодження Ноєр отримав у недільному матчі Бундесліги проти Майнца, який завершився нічиєю 2:2. Медичне обстеження підтвердило, що відновлення займе кілька тижнів, тож воротар не зможе допомогти команді в грудневих поєдинках.

До кінця року Баварії залишилося провести лише один офіційний матч – виїзну зустріч з Гайденгаймом. Місце Ноєра у воротах посяде 22-річний Йонас Урбіг, який цього сезону вже чотири рази виходив у стартовому складі та двічі зберіг свої ворота «сухими».

Після зимової паузи мюнхенці 6 січня зіграють товариський матч у Зальцбурзі, а вже за п’ять днів повернуться до Бундесліги поєдинком проти Вольфсбурга.

Ноєр – чемпіон світу 2014 року та дворазовий переможець Ліги чемпіонів. У березні йому виповниться 40 років. Легендарний воротар виступає за Баварію з 2011 року, а його чинний контракт з клубом розрахований до кінця червня 2026 року.