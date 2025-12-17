Спортивний директор Баварії Макс Еберль прокоментував майбутнє форварда Ніколаса Джексона, котрий виступає за мюнхенський клуб на правах оренди з Челсі. За словами функціонера, керівництво поки що не ухвалило остаточного рішення про повноцінне придбання 24-річного сенегальця.

«Підписання його на постійній основі чи ні? Поки що немає жодної тенденції», — цитує слова Макса Еберля видання BILD.

Раніше повідомлялося, що орендна угода передбачала обов'язковий викуп приблизно за 56 мільйонів фунтів за умови, що Джексон вийде у стартовому складі 40 разів. Однак ця вимога, швидше за все, не буде виконана, в тому числі через участь гравця у Кубку африканських націй. Якщо клуб ухвалить рішення про викуп, Баварія, ймовірно, вестиме переговори з Челсі про зниження суми трансферу.

Цього сезону Джексон провів за мюнхенців 18 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів і оформив одну результативну передачу.

Раніше стало відомо, що Мануель Ноєр більше не з’явиться на полі цього року.