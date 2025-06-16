Андрій Лунін, воротар мадридського Реала та національної збірної України, опинився в центрі трансферних чуток. Як повідомляє Transferfeed, у послугах українця серйозно зацікавлена мюнхенська Баварія, яка активно шукає заміну легендарному Мануелю Ноєру.

Німецький гранд уже визначився з основним кандидатом і хоче бачити саме Луніна першим номером у новому сезоні. Сам футболіст, який провів лише 11 матчів у поточному сезоні, прагне змінити клуб, щоб отримати більше ігрової практики. За цей час він пропустив 15 м’ячів, чотири рази залишав ворота «сухими» та навіть віддав гольову передачу — рідкісне досягнення для воротарів Реала, яке не траплялося в Ла Лізі понад тридцять років.

Поки майбутнє українського воротаря залишається невизначеним, Реал продовжує підготовку до старту клубного чемпіонату світу в США. Уже 18 червня мадридці зустрінуться з Аль-Хілялем у Маямі. Початок — о 22:00 за київським часом.

Також чутки пов'язують Луніна з трансфером у Мілан.