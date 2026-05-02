Сергій Разумовський

У 26-му турі німецької Бундесліги Баєр на власному полі здобув переконливу перемогу над Лейпцигом. Команда з Леверкузена провела дуже впевнений поєдинок і у підсумку розгромила суперника з рахунком 4:1.

Головним героєм зустрічі став чеський нападник Патрік Шик, який продемонстрував чудову результативність та оформив хет-трик. Форвард відкрив рахунок у середині першого тайму — на 25-й хвилині, вдало завершивши одну з атак своєї команди. Під кінець першої половини гри господарі змогли збільшити перевагу: на 45-й хвилині відзначився Телла, який зробив рахунок більш комфортним для леверкузенців перед перервою.

У другому таймі Баєр продовжив контролювати перебіг подій на полі. Патрік Шик знову проявив себе у вирішальні моменти та ще двічі вразив ворота суперника — на 76-й і 89-й хвилинах, довівши справу до хет-трику. Єдиний м’яч у складі «биків» забив Баумгартнер, який відзначився на 80-й хвилині, однак цей гол уже не вплинув на загальний підсумок поєдинку.

Завдяки цій перемозі Баєр набрав 58 очок у турнірній таблиці та скоротив відставання від Лейпцига до чотирьох балів за два тури до завершення чемпіонату. Команда з Леверкузена продовжує боротьбу за місця у зоні Ліги чемпіонів і наразі утримує позицію серед четвірки найкращих. При цьому Баєр випереджає своїх найближчих конкурентів — Штутгарт і Гоффенгайм — лише за додатковими показниками, що робить кінцівку сезону ще більш напруженою.

Водночас ситуація у верхній частині таблиці залишається складною для Лейпцига. Дортмундська Боруссія, яка має у своєму активі 67 очок, уже в цьому турі може стати недосяжною для команди, яку часто називають биками.

Бундесліга, 32-й тур

Баєр – Лейпциг 4:1

Голи: Шик, 25, 76, 89, Телла, 45 – Баумгартнер, 80

Баєр: Флеккен, Тапсоба, Андріх, Куанса, Грімальдо (Фернандес, 85), Паласіос, Гарсія, Колбрет (Артур, 78), Телла (Поку, 78), Маза (Тілльман, 85), Шик (Кофане, 90+3)

РБ Лейпциг: Вандевордт, Фінкгрефе (Хенрікс, 85), Бітшіабу (Люкеба, 46), Орбан, Баку, Шлагер, Зайвальд (Уедраого, 65), Баумгартнер, Нуса (Груда, 46), Ромуло (Хардер, 65), Діоманде

Попередження: Тільман, 86 – Фінкгрефе, 14, Шлагер, 72, Баумгартнер, 84