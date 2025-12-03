Павло Василенко

Інтер Маямі може суттєво підсилити свою атаку: повідомляється, що відомий форвард уже контактує з клубом.

Після завершення нинішнього сезону МЛС Жорді Альба та Серхіо Бускетс планують завершити кар’єру. Це звільнить для клубу чималий бюджет, який можна буде спрямувати на підписання нових зіркових гравців.

Останні тижні активно обговорювали можливий перехід Неймара, який міг би возз’єднатися з Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом і знову створити легендарне тріо MSN. Проте ця ідея наразі провалилася.

ЗМІ повідомляють, що команда Девіда Бекхема зараз шукає центрбека та класичного нападника. Журналіст Флоріан Плеттенберг стверджує, що щодо форварда вже тривають реальні перемовини.

Очікується, що представники Інтер Маямі зустрінуться з Тімо Вернером і його агентами. Якщо переговори підуть без ускладнень, трансфер може відбутися вже у січні.

Вернер нині виступає за РБ Лейпциг, але цього сезону зіграв лише один матч. Його контракт завершується наступного року, тож клуб навряд чи стане чинити перешкоди для переходу.