Павло Василенко

У Флориді знову справжнє футбольне свято – Інтер Маямі розгромив Атланту з рахунком 4:0, подарувавши фанатам вечір суцільного футбольного мистецтва. На сцені сяяли ті самі троє чарівників – Ліонель Мессі, Луїс Суарес і Жорді Альба.

Гру відкрив Мессі, який на 39-й хвилині влучно пробив у кут воріт і повів команду вперед. Уже після перерви, на 52-й хвилині, Альба подвоїв перевагу – після елегантного навісу Мессі він пробив точно повз воротаря.

А далі – справжній феєрверк: Суарес вразив трибуни шаленим ударом здалеку, відзначивши 600-й гол у кар’єрі. На завершення вечора Мессі оформив дубль, завершивши блискучу комбінацію з Альбою.

Аргентинець продовжує дивувати – у цьому сезоні він уже має 30 матчів, 26 голів і 16 асистів.

Інтер Маямі, який вже забезпечив собі місце у плей-оф МЛС, посідає третє місце в турнірній таблиці Східної конференції, тоді як Атланта – 14-те.