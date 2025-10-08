Павло Василенко

Після новини про завершення кар’єри Жорді Альби, керівництво Інтер Маямі розпочало пошуки нового лівого захисника. Як повідомляють іспанські ЗМІ, головним кандидатом є Серхіо Регілон – колишній гравець Реала, Манчестер Юнайтед і Тоттенгема.

Хоча контракт Альби з клубом дійсний до 2027 року, 36-річний іспанець вирішив повісити бутси на цвях після завершення нинішнього сезону MLS. Цього року він провів 28 матчів, забив п’ять голів і віддав дев’ять асистів, ставши одним із ключових партнерів Ліонеля Мессі.

Регілон, який нині є вільним агентом, минулий сезон провів у Тоттенгемі, але не зумів закріпитися в складі (6 матчів). Протягом кар’єри він виступав за Реал, Севілью, Атлетіко, Манчестер Юнайтед та Брентфорд, а також має 6 поєдинків за збірну Іспанії.

За інформацією журналістів, американський клуб планує оформити трансфер Регілона до початку наступного сезону MLS, аби зберегти стабільність у захисті після відходу Альби.