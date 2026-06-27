Сергій Разумовський

У заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2026 збірна Бельгії розгромила Нову Зеландію та виграла групу G.

Основні події матчу команди залишили на другий тайм. У першій половині фаворит забив лише один м’яч: Леандро Троссар відкрив рахунок на 28-й хвилині.

Після перерви червоні дияволи швидко довели перевагу до комфортної. Троссар оформив дубль, а Кевін Де Брюйне зробив рахунок розгромним. Нова Зеландія зуміла відповісти голом Джаста на 84-й хвилині, однак інтригу це не повернуло. Наприкінці зустрічі Бельгія забила ще двічі: майже одразу відзначився Ромелу Лукаку, а вже у компенсований час остаточний рахунок встановив Алексіс Салемакерс.

У паралельному матчі між Єгиптом та Іраном усе найважливіше, здавалося, відбулося вже у стартові 15 хвилин. Сабер швидко вивів Єгипет уперед на 5-й хвилині. Майже одразу Іран отримав шанс зрівняти рахунок, але Мехді Таремі не реалізував пенальті. Втім, уже на 14-й хвилині Рамін Резаеян усе ж забив і повернув рівновагу.

Та ключовим епізодом матчу стали не голи, а скасоване взяття воріт у компенсований час. Захисник Шоджа Халілзаде вразив ворота Єгипту, іранці вже почали святкувати гол, який міг вивести команду напряму до плейоф чемпіонату світу. Однак після перегляду VAR арбітри зафіксували офсайд на пів стопи та скасували м’яч.

У підсумку Іран набрав 3 очки та посів третє місце у групі G. Різниця м’ячів 0 залишає команду на межі боротьби за вихід до плейоф серед найкращих третіх місць. Бельгія та Єгипет набрали по 5 очок, але перше місце у квартеті дісталося європейцям завдяки кращій різниці м’ячів. Нова Зеландія з одним очком завершила виступ на Мундіалі.

Чемпіонат світу-2026. Груповий етап, третій тур

Нова Зеландія – Бельгія 1:5

Голи: Джаст, 84 – Троссар, 28, 50, Де Брюйне, 66, Лукаку, 86, Салемакерс, 90+4

Нова Зеландія: Крокомб, Пейн (Боксолл, 64), Сурман, Біндон, Какаче (Де Вріз, 79), Белл (Макковатт, 64), Стаменич, Сінгх (Рендалл, 46), Томас (Олд, 46), Джаст, Вуд

Бельгія: Куртуа, Кастань, Мехеле, Теат, Де Кейпер, Тілеманс (Раскен, 85), Ванакен, Доку (Фернандес-Пардо, 56), Де Брюйне (Онана, 72), Троссар (Салемакерс, 72), де Кетеларе (Лукаку, 85)

Попередження: Стаменич (46), Джаст (56)

Відео: MEGOGO

Єгипет – Іран 1:1

Голи: Сабер, 5 – Резаеян, 14

Єгипет: Шобеїр, Хані, Рабія, Абдельмонем (Ібрагім 14), Абул-Фатух, Ашур (Мармуш, 46), Зіко (Абделькарім, 76), Лашін, Сабер (Аттія, 46), Трезеге, Салах (Зізо, 57).

Іран: Бейранванд, Халілзаде, Мохаммаді, Канаані, Нематі (Хардані, 46), Резаеян, Езатолахі, Мохебі (Джаханбахш, 90+1), Годдос (Моганлу, 67), Горбані, Таремі.

Попередження: Сабер (20), Ібрагім (42), Лашін (90+2) – Канаані (19), Нематі (43), Езатолахі (79), Халілзаде (90+4)

Відео: MEGOGO