Іспанія виграла групу H, Кабо-Верде вперше вийшло до плейоф чемпіонату світу
Кабо-Верде втретє поспіль зіграло внічию та пробилося до наступного раунду, а Іспанія мінімально здолала Уругвай і фінішувала на першому місці
близько 3 годин томуПідписатися в
У третьому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 збірна Кабо-Верде втретє поспіль зіграла внічию та забезпечила собі вихід до плейоф.
Матч проти Саудівської Аравії завершився без забитих м'ячів — 0:0. Цей результат дозволив команді Кабо-Верде продовжити боротьбу на турнірі.
Чемпіонат світу-2026. Група H. 3-й тур
Кабо-Верде — Саудівська Аравія — 0:0
У паралельному матчі збірна Іспанії мінімально обіграла Уругвай і гарантувала собі перше місце у квартеті.
Єдиний м'яч у зустрічі на 42-й хвилині забив Алекс Баена.
Чемпіонат світу-2026. Група H. 3-й тур
Уругвай — Іспанія — 0:1
Гол: Баена, 42.
За підсумками групового етапу Іспанія посіла перше місце у групі H, Кабо-Верде фінішувало другим і також вийшло до плейоф. Уругвай та Саудівська Аравія завершили виступи на чемпіонаті світу.