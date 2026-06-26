Сергій Разумовський

У третьому турі групового етапу чемпіонату світу-2026 збірна Франції впевнено перемогла Норвегію та завершила виступ у групі I зі стовідсотковим результатом.

Основні події матчу відбулися ще у першому таймі. Головний тренер Норвегії Столе Сольбаккен вирішив поберегти основних футболістів перед плейоф, і французи очікувано скористалися ротацією суперника. Головним героєм першої половини став Усман Дембеле, який оформив хет-трик і фактично зняв питання щодо переможця ще до перерви.

Кіліан Мбаппе у цій зустрічі відзначився двома результативними передачами та випередив Ліонеля Мессі за кількістю результативних дій на ЧС-2026. На рахунку форварда Франції вже 6 результативних дій на турнірі: він забив по два м’ячі у матчах проти Сенегалу та Іраку, а також зробив два асисти у грі з Норвегією. У Мессі наразі 5 результативних дій, усі – голи.

Одразу після перерви Норвегія отримала шанс скоротити відставання. Оскар Бобб, який виступає за Манчестер Сіті, заробив пенальті, однак Йорген Ларсен не реалізував 11-метровий удар на 48-й хвилині.

Надалі команди грали не на повних обертах, і рахунок змінився лише у компенсований час. Дезіре Дуе забив після навісу від свого одноклубника Бредлі Барколя та встановив остаточний результат.

У паралельному матчі Сенегал розгромив Ірак. Таким чином, Франція з 9 очками виграла групу I, Норвегія з 6 очками посіла друге місце, а Сенегал із 3 очками має хороші шанси вийти до плейоф з третьої позиції, адже покращив різницю м’ячів до +2. Ірак завершив груповий етап без набраних очок.

Чемпіонат світу-2026. Груповий етап, третій тур

Норвегія – Франція 1:4

Голи: Осґор, 21 – Дембеле, 7, 20, 32, Дуе, 90+4

Норвегія: Сельвік, Бйоркан (Педерсен 46), Еурснес, Естіґор, Фалькенер (Ланґос 66), Берг, Торстведт (Торсбю 46), Осґор, Бобб (Геуґе 83), Шельдеруп (Нуса 83), Ларсен

Франція: Меньян, Ернандес, Кунде (Гюсто 87), Лакруа, Упамекано (Конате 76), Коне, Чуамені, Олісе (Шеркі 65), Дуе, Дембеле (Барколя 65), Мбаппе (Матета 87)

Попередження: Берг – Чуамені